FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1:2

Der mit großen Erwartungen in die Saison gestartete Kiezklub verlor am 9. Spieltag gegen Aufsteiger Erzgebirge Aue trotz Führung mit 1:2 (1:1) und vergrößerte die Sorgen von Trainer Ewald Lienen. "Das hat die Mannschaft nicht verdient, das müssen wir schlucken" , sagte der Coach nach Schlusspfiff und haderte mit dem Schicksal: "Das ist eine Saison, in der wir nicht gerade vom Glück verfolgt sind. In der zweiten Halbzeit haben die Nerven der Spieler nicht mitgespielt. Einige haben nicht mehr gewusst, wie es geht."

Frühe Führung durch Ducksch

Marvin Ducksch (3.) brachte St. Pauli zwar mit einem verwandelten Foulelfmeter früh in Führung, Pascal Köpke (39.) kurz vor der Pause und Steve Breitkreuz (90.) kurz vor Schluss sorgten jedoch für die Wende. St. Pauli wartet damit seit fünf Partien auf seinen zweiten Saisonsieg und bleibt auf dem letzten Tabellenplatz.

Das Spiel vor 29.075 Zuschauern am Millerntor hatte kaum begonnen, da ging St. Pauli bereits in Führung: Nach einem Foul von Steve Breitkreuz an Jeremy Dudziak entschied Schiedsrichter Jochen Drees (Münster-Sarmsheim) auf Strafstoß, den Ducksch mit einem Flachschuss ins linke Eck sicher verwandelte. Für den 22-Jährigen war es das erste Saisontor.

Harmlos im Abschluss

Mit der Führung im Rücken spielte St. Pauli zunächst mutig auf, kam zu mehreren guten Chancen, blieb im Abschluss aber harmlos. Stattdessen agierte Aue immer forscher und wurde kurz vor der Pause belohnt: Nach Vorarbeit von Cebio Soukou erzielte Köpke vor den Augen seines Vaters Andreas Köpke sein bereits fünftes Saisontor. Nach der Pause blieb die Begegnung hektisch. Aue war dabei stets näher am zweiten Tor und wurde wenige Sekunden vor Schluss durch einen Kopfballtreffer von Breitkreuz belohnt, bei dem sich Ducksch ausgesprochen ungeschickt anstellte.

Pauli nach Sandhausen

Für die Paulianer wird es nun bereits jetzt ziemlich eng, sie haben am nächsten Samstag (22.10.16) in Sandhausen die Möglichkeit, den dringend benötigten Turnaround einzuleiten. Aue hat einen Tag danach die Chance, den Auswärtsdreier im Heimspiel gegen Union Berlin zu vergolden.