"Wir sind nicht gut reingekommen. Aber ich muss den Jungs ein Kompliment machen. Sie haben immer daran geglaubt und sich dafür belohnt" , sagte Kiels Trainer Markus Anfang. " Es fühlt sich an wie eine Niederlage ", sagte dagegen sein Gegenüber Michael Köllner.

Die Kieler empfangen am nächsten Samstag in der nächsten Spitzenpartie den FC Ingolstadt, die Nürnberger sind am selben Tag in Braunschweig zu Gast.