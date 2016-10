Der Club erwischte gegen 96 einen Start nach Maß´. Schon nach fünf Minuten führte Nürnberg nach einem Abstauber von Tim Matavs - Hannover-Schlussmann Samuel Radlinger hatte zuvor einen Schuss von Tobias Kempe nicht festhalten können.

Eine Viertelstunde später musste Hannover schon wieder den Ball aus dem eigenen Netz holen. 96 verlor den Ball im Mittelfeld - und dann ging es ganz schnell. Kevin Möhwalds Flanke von rechts fand Guido Burgstaller, der per Kopf traf (21.). Hannover mühte sich in der Folgezeit, ebenfalls zum Torerfolg zu kommen, doch spätestens am Nürnberger Strafraum war regelmäßg Schluss.

Kirschbaum hält Foulelfmeter

Mit der Einwechslung von Martin Harnik, der nach einer Verletzung wieder mit dabei war, setzte Hannover 96 dann auf mehr Offensive - und Harnik hatte auch gleich eine gute Kopfball-Chance (49.). In 73. Minute hätte es dann nochmal richtig spannend werden können, aber Thorsten Kirschbaum hilt einen Foulelfmeter von Miiko Albornoz. "Es sind schöne Zeiten" , sagte Nürnbergs Trainer Alois Schwartz und betonte: "Wir haben nicht unverdient gewonnen."

"Das war eine große kämpferische Mannschaftsleistung, wir wussten, dass das ein echter Prüfstein ist" , sagte Kirschbaum, der zudem feststellte: "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht."

Nürnberg arbeitete sich mit dem Dreier in der Tabelle weiter nach vorne - der Club ist jetzt schon auf einem einstelligen Rang. Hannover 96 bleibt bei 17 Punkten und damit immer noch in der Nähe der Aufstiegsränge. Hannover 96 erwartet am nächsten Spieltag den starken Aufsteiger aus Würzburg. Anpfiff der Partie ist am Sonntag (30.10.16, 13.30 Uhr). Der 1. FC Nürnberg reist am Montag zum FC St. Pauli.