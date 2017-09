Sein Schützling Eduard Löwen freute sich: "Ich bin glücklich, heute wieder getroffen zu haben. Ich wollte der Mannschaft helfen und bin dankbar dafür, dass das geklappt hat. Jetzt kommt mit dem Derby gegen Fürth natürlich ein besonderes Spiel. Die Saison ist noch jung, wir wollen auf keinen Fall zu überheblich an die Sache herangehen."

Atalan hinterfragt seine Trainingsarbeit

Beim VfL haderte Robert Tesche: "Wir haben verdient geführt, dann hat Nürnberg mit zwei Torschüssen zwei Tore gemacht. Wir sind dagegen angerannt, aber es hat nicht gereicht."

Coach Atalan gab zu: "In der zweiten Halbzeit haben wir viel zu wenig Torchancen kreiert, auch wenn wir viel Ballbesitz hatten. Aber wir müssen uns alle hinterfragen, auch wir im Trainerteam. Vielleicht müssen wir mehr Wettkampfcharakter in die Einheiten hineinbekommen. Wur hatten sechs, sieben Möglichkeiten und machen ein Tor - Nürnberg macht aus drei Chancen drei Tore."

VfL-Führung durch Diamantakos

Dimitrios Diamantakos (13.) hatte Bochum per Handelfmeter in Führung gebracht, nachdem Nürnbergs Enrico Valentini äußerst ungelenk im Strafraum den Arm gehoben hatte, um Abseits zu reklamieren und angeschossen worden war. Eduard Löwen (28.), Hanno Behrens (52.) und Mikael Ishak (86.) per Nachschuss nach vergebenem Handelfmeter drehten das Spiel aus Sicht der Nürnberger.

Nach dem frühen Gegentreffer gerieten die Hausherren vor 21.872 Zuschauern kurzzeitig völlig außer Tritt, nachdem sie in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft waren. Der Ausgleich fiel wiederum unerwartet dank einer starken Einzelaktion von Nürnbergs Tim Leibold, der im Mittelfeld mehrere Bochumer aussteigen ließ.

Club-Defensive reif für die Bundesliga

Doch die Elf von Atalan, der erst zweieinhalb Wochen vor dem Ligastart die Nachfolge von Ex-Club-Coach Gertjan Verbeek angetreten hatte, blieb bis zur Pause spielbestimmend und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Die Gäste kamen auch besser aus der Kabine, Nürnberg erwies sich mit seinen zwei weiteren Treffern aber als effizienter und verteidigte die Führung mit einer bundesligareifen Defensivleistung.

Die Nürnberger haben nun am Sonntag (24.09.17) gegen Ingolstadt die Chance zur Wiedergutmachung. Nürnberg kann zeitgleich im Derby bei Greuther Fürth nachlegen.