1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1:2

Bielefeld gewinnt Topspiel in Nürnberg

Die Siegesserie des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga ist in einem packenden Spiel gegen Arminia Bielefeld gerissen. Nach zuvor drei Siegen in Serie unterlagen die Franken am Samstag (30.09.17) daheim gegen Bielefeld mit 1:2 (0:0).