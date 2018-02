Und nach 70 Minuten machte der Club den Deckel endgültig drauf. Patrick Erras verwertete einen Eckball von Enrico Valentini per Kopf.

Drei Tore in sechs Minuten

Den Anschlusstreffer durch Cebio Soukou (73.) beantwortete Tobias Werner (76.) umgehend mit dem 4:1.

Nürnberg bleibt mit 40 Punkten stramm auf Aufstiegskurs. Aue hat dagegen nur 23 Zähler und muss mehr denn je zittern.

Leonhardt stärkt Drews

Dennoch stellte sich Aues Präsident Helge Leonhardt klar vor seinen erfolglosen Trainer Hannes Drews: "Ich kann garantieren, dass er auch im nächsten Spiel auf der Bank sitzt."

Dieses Spiel ist am Sonntag die Partie gegen den formstarken FC Ingolstadt. Der 1. FC Nürnberg hat nun eine ziemlich lange Pause, bis es am Montag (12.02.) am Millerntor gegen den FC St. Pauli geht.