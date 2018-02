Cohen sieht Rot

Kurz vor der Pause hatte FCI-Verteidiger Almog Cohen in einem ohnehin ruppigen Spiel mit acht Gelben Karten wegen eines groben Foulspiels an Fabian Schnellhardt noch die Rote Karte gesehen (44.). Und so übernahm der MSV in der zweiten Hälfte das Kommando, Borys Tashchy sorgte per Foulelfmeter für die Entscheidung (66.).

Der MSV kann seine Aufstiegsambitionen nun noch unterstreichen, am Samstag (03.03.2018, 13:00 Uhr) spielt er als Tabellenvierter beim Dritten aus Kiel. Ingolstadt erwartet am Montag (05.03.2018, 20:30 Uhr) den VfL Bochum.