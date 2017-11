MSV in Regensburg, Aue gegen Bochum

Duisburg will nun am Samstag (25.11.2017, 13 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg weiter Distanz nach unten schaffen. Aue spielt am Sonntag (26.11.2017, 13:30 Uhr) im Abstiegskampf gegen den Mitkonkurrenten VfL Bochum.

Thema in: Sport am Sonntag - Deutschlandfunk, 19.11.2017, 19:10 Uhr