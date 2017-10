Union nutzt spielerische Überlegenheit nicht

Für Union war es nach zuletzt vier Ligasiegen ein Dämpfer. Der MSV, die schlechteste Heimmannschaft des Bundesliga-Unterhauses, hielt mit hohem Einsatz dagegen, war aber offensiv meist harmlos. Die Berliner hätten bei einer großen Gelegenheit von Marcel Hartel (5. Minute) früh in Führung gehen können, MSV-Keeper Mark Flekken rettete jedoch glänzend. In der Folge fehlte es Union ebenfalls häufig an Präzision und Finesse.

Das Führungstor für die Berliner gelang Abwehrchef Toni Leistner nach der Pause (49.) per Kopf nach einem Eckball. Duisburg hätte in der zweiten Hälfte einen Elfmeter zugesprochen bekommen können, glich letztlich aber doch noch durch einen Treffer von Stanislaw Iljutschenko (86.) aus.

Duisburg hält knappen Vorsprung nach unten

Damit bleibt Union vorerst auf Rang vier, die "Zebras" halten einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsregion.

Der MSV spielt nun am Freitag (03.11.2017, 18:30 Uhr) beim SV Sandhausen, Union empfängt am Samstag (04.11.2017, 13:00 Uhr) den FC St. Pauli.