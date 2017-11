Der Aufsteiger kam im Spitzenspiel des 15. Spieltages gegen den FC Ingolstadt zwar nicht über ein 0:0 hinaus, liegt mit einem Punkt Vorsprung gegenüber Fortuna Düsseldorf aber nach wie vor auf dem ersten Platz. Die Rheinländer können aber am Montag (27.11.17) mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden die Spitze zurückerobern.

Spiel auf Augenhöhe

"Das war ein wahnsinnig intensives Spiel, wie wir es erwartet haben. Es ist keine Selbstverständlichkeit, was meine Jungens Woche für Woche abliefern" , sagte Kiels Trainer Markus Anfang nach dem Abpfiff. Beiden Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe. In der dritten Minute hatten die Hausherren die erste gute Möglichkeit zur Führung, doch Steven Lewerenz vergab aus aussichtsreicher Position. Marcel Gaus und Alfredo Morales vergaben im ersten Durchgang gute Gelegenheiten für die Ingolstädter.

Zwei Minuten nach der Pause jubelten die Kieler, nachdem Torjäger Marvin Ducksch vermeintlich seinen elften Saisontreffer erzielt hatte. Wegen eine Abseitsstellung von Kingsley Schindler wurde das Tor aber zu Recht nicht anerkannt. Schindler selbst vergab kurz darauf noch eine gute Chance.

Spitzenduell am 16. Spieltag

Am Ende konnten aber beide Teams mit dem Resultat zufrieden sein. Kiel blieb in der Liga zum achten Mal, der auf Rang fünf platzierte FCI zum siebten Mal ungeschlagen. Kiel hat auch am kommenden Spieltag wieder ein Heimspiel und erwartet dann Fortuna Düsseldorf zum Spitzenduell. Ingolstadt trifft zuhause auf Eintracht Braunschweig.

Thema in: Sport am Samstag, Deutschlandfunk, 19.10 Uhr