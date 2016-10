Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:0)

Nackenschläge für den KSC

Der 1. FC Nürnberg ist dank eines 2:0-Sieges in Karlsruhe in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga am KSC vorbei gezogen. Mann des Tages war der Nürnberger Angreifer Guido Burgstaller.