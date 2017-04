Der KSC scheitert an sich selbst

Heidenheim, das derzeit ebenfalls nicht auf der Höhe der Schaffenskraft ist, hatte sich zumindest eine gute Möglichkeit durch Tim Kleindienst herausgespielt. Nach einer Freistoß von der linken Seite kam der FCH-Offensivspieler freistehend zum Kopfball, er verpasste das KSC-Tor aber deutlich.

Stefan Mugosa hatte nach 57 Minuten die große Möglichkeit zur Führung auf dem Fuß, aber er traf aus acht Metern, nach perfektem Zuspiel von Fabian Reese zentral und völlig freistehend vor dem Heidenheimer Tor nur den linken Pfosten. Und während der KSC vor allem an sich selbst scheiterte, zeigten sich die Heidenheimer eiskalt im Abschluss. Nach einer Flanke von Arne Feick von der linken Seite, stieg John Verhoek (67.) unwiderstehlich hoch und köpfte den Ball zur Führung für die Gäste ein.

Heidenheim trifft auf nächsten Abstiegskandidaten

Um sich zumindest weiterhin theoretische Chancen auf den Klassenerhalt zu machen, müsste für den KSC am kommenden wochenende ein Sieg beim SV Sandhausen herausspringen. Heidenheim kann auch am nächsten Wochenende das Zünglein an der Abstiegswaage sein, wenn das Team gegen Arminia Bielefeld antritt.

sid/dpa/red | Stand: 16.04.2017, 15:20