Die lange am Tabellenende rangierenden Hamburger feierten beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:0) ihren fünften Erfolg nacheinander und müssen nach ihrem zumindest vorläufigen Sprung in die obere Tabellenhälfte den Abstieg bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch theoretisch fürchten. Kaiserlautern hingegen darf sich durch die vierte Heimniederlage, die Aziz Bouhaddouz (49.) und Christopher Buchtmann (69.) besiegelten, trotz zuvor zwei Siegen in Folge noch nicht in Sicherheit wiegen. Marcel Gaus traf in der 90. Minute nur noch zum Anschlusstreffer für die Hausherren.

"Wir haben Grund zum Feiern" , meinte St. Paulis Sportdirektor Andreas Rettig bei sky zur Bedeutung des Erfolges in der Pfalz und der neuen Tabellensituation: "Wir haben dem Druck standgehalten und zu 100 Prozent verdient gewonnen." Im Lauterer Lager verbreitete Tim Heubach trotz des Dämpfers Zuversicht für den Saisonendspurt: "Wir halten den Kopf oben. Wir müssen nicht in Panik verfallen, denn wir können die notwendigen Punkte noch holen."