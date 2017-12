Am letzten Hinrunden-Spieltag der 2. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Ingolstadt die große Überraschung verpasst, mit einem 1:1 (1:0) aber noch einen Punkten geholt.

Nachdem sich der Anpfiff wegen der dichten Schneedecke auf dem Platz im Fritz-Walter-Stadion um 15 Minuten verzögert hatte, erwischte Ingolstadt den besseren Start und hatte die ersten Chancen. Doch Kaiserslautern gelang mit dem ersten Angriff die 1:0-Führung, als Sebastian Andersson eine Flanke per Flugkopfball im Tor unterbrachte (7.).

Später Ausgleich

In der Folge übernahm wieder Ingolstadt das Kommando, aber die Pfälzer verteidigten den Vorsprung lange mit Glück und Geschick. Nachdem der FCK ab der 68. Minute nach Gelb-Rot gegen Benjamin Kessel in Unterzahl spielte, zogen sich die Gastgeber endgültig zurück und überließen Ingolstadt das Feld.

Der verdiente Ausgleich gelang den Gästen in der Schlussphase, als Dario Leczano aus der Drehung zum 1:1 traf (80.). Während Kaiserslautern mit fünf Punkten auf dem Relegationsplatz im Tabellenkeller bleibt, verpasste Ingolstadt mit dem dritten sieglosen Spiel in Folge den Anschluss an die Spitzengruppe.

Am 18. Spieltag geht für Kaiserslautern der Kampf um den Klassenerhalt zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg weiter. Ingolstadt muss zum Spitzenspiel zu Tabellennachbar Union Berlin.