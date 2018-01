Während die Gäste nach ihrem sechsten Auswärtssieg wieder drei Punkte Vorsprung auf den "Club" haben, wird die Lage für die "Roten Teufel" mit nur 12 Zählern am Tabellenende immer prekärer. FCK-Kapitän Christoph Moritz hatte die Gastgeber am Samstag (27.01.2018) in der 48. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, nachdem zuvor Benito Raman im eigenen Strafraum Philipp Mwene zu Fall gebracht hatte. Ebenfalls vom Punkt glich Genki Haraguchi (63.) für Fortuna aus. Die Leihgabe von Hertha BSC war zuvor selbst von FCK-Schlussmann Marius Müller gefoult worden war. Müller erhielt zudem die Gelb-Rote Karte und musste durch Jan-Ole Sievers ersetzt werden.

Raman und Schmitz

Raman gelang in der 78. Minute das 2:1 für die Fortuna, für den Endstand sorgte Lukas Schmitz (89.). Ohne Cheftrainer Jeff Strasser, der am Mittwochabend in der Halbzeitpause der später abgebrochenen Partie bei Darmstadt 98 einen Schwächeanfall erlitten und sich vor dem Anpfiff in einem vom Klub verbreiteten Statement für die vielen Genesungswünsche bedankt hatte, verkauften sich die Gastgeber zunächst richtig gut.