Absteiger Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings kam am Freitagabend (04.08.2017), am zweiten Spieltag, beim 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und liegt mit nun vier Punkten im Verfolgerfeld.

FCK-Trainer Norbert Meier holte dagegen den ersten Punkt in der neuen Saison. Kapitän Daniel Halfar (39.) hatte die destruktiven Gastgeber in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, Wilson Kamavuaka (72.) gelang der verdiente Ausgleich für Darmstadt.