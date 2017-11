Ohne erkennbares Konzept

Vor 20.464 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion hätte der FCK in der 9. Minute in Führung gehen können. Lukas Spalvis scheiterte aber am Bielefelder Torwart Stefan Ortega. Auf der Gegenseite konnte Voglsammer den Lauterer Keeper Marius Müller nicht überwinden (22.). Danach präsentierte sich die Abwehr der Pfälzer in mehreren Szenen als Hühnerhaufen, der Treffer Voglsammers war die logische Konsequenz.

Kurz nach dem Seitenwechsel scheiterte der Bielefelder Manuel Prietl an Müller (48.). Danach rannte der FCK ohne ein erkennbares Konzept an. Eine Torchance sprang bis kurz vor Schluss nicht dabei heraus.

Beide Mannschaften bestreiten ihre nächsten Spiele am Freitag (01.12.2017). Bielefeld empfängt den FC St. Pauli, Kaiserslautern tritt in Heidenheim an.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, 26.11.17, 19.10 Uhr