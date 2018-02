Jahn dreht Drei-Tore-Rückstand

Das Team von Trainer Friedhelm Funkel musste sich letztendlich mit 3:4 bei Jahn Regensburg geschlagen geben und blieb dadurch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Die Rheinländer bleiben mit 44 Punkten aber auch nach dem 24. Spieltag auf Platz zwei. Aufsteiger Jahn Regensburg kann mit 36 Punkten Richtung Rang drei schielen.

Düsseldorf war durch Rouwen Hennings (3.), Benito Raman (13.) und Takashi Usami (15.) frühzeitig deutlich in Führung gegangen. Kaan Ayhan traf in der 20. Minute für die Gäste zudem noch den Pfosten. Marco Grüttner (37.) und Jonas Nietfeld (40.) brachten die Gäste aber noch vor der Pause wieder ins Spiel, ehe Marvin Knoll per Foulelfmeter (60.) und Sargis Adamyan (65.) den Jahn erneut jubeln ließen.

Düsseldorf gibt Partie leichtfertig ab

Vor 10.963 schien die Partie bereits nach einer Viertelstunde entschieden. Zunächst nutzte Hennings den ersten Angriff der Gäste zu seinem achten Saisontreffer, ehe Raman und Usami zwei Abwehrfehler in der Jahn-Abwehr gnadenlos ausnutzten. Nach dem Aluminiumtreffer von Ayhan sah es nach einer einseitigen Begegnung aus, ehe Fortuna die Zügel schleifen ließ und Regensburg es durch den Doppelschlag von Grüttner und Nietfeld wieder spannend machte.

Nach dem Seitenwechsel drängte Regensburg Fortuna immer mehr in die eigene Hälfte. Nach einem Foul von Adam Bodzek an Nietfeld traf zunächst Knoll vom Punkt, ehe Adamyan Regensburg für seine Energieleistung belohnte.