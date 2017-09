Nach vier Spielen in Serie ohne Sieg gewann der Traditionsklub aus Sachsen sein Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg mit 2:0 (0:0) und zog in der Tabelle am Aufsteiger vorbei.

Für die Entscheidung zugunsten der Dresdner sorgte ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit: Zuerst vollendete Sascha Horvath einen starken Angriff der Gelb-Schwarzen zur 1:0-Führung (49.), dann bewies Ais Aosman bei einem Foulelfmeter starke Nerven (51.).

Vor 14.831 Zuschauern entwickelte sich zu Beginn eine ereignisarme Partie. Beide Teams scheuten das Risiko, so dass es kaum zu nennenswerten Torchancen kam. Etwas zielgerichteter gingen die Gäste aus Dresden zu Werke. Nach dem Doppelschlag in der zweiten Hälfte fehlte den Gastgebern auch spürbar der Glaube daran, das Spiel noch zu drehen. Dynamo ließ fortan Ball und Gegner geschickt laufen.