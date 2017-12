"Das war ein wichtiger Dreier für uns", sagte Torschtze Grüttner nach dem Schlusspfiff. "Dass es momentan so gut läuft bei mir, freut mich sehr, denn ich kann der Mannschaft helfen. Wir spielen nach vorne und zeigen attraktiven Fußball. Mit 25 Punkten stehen wir sehr gut da."

Die Mannschaften lieferten sich ein attraktives Spiel, auch die Arminia versteckte sich nicht. Es entwickelte sich eine Partie mit zahlreichen Torszenen auf beiden Seiten. Der Armenier Sargis Adamjan war an den ersten beiden Jahn-Toren jeweils beteiligt und ein steter Unruheherd für die Abwehr der Gäste. Nach dem frühen Rückstand spielten die Regensburger mit vollem Risiko nach vorne - und wurden am Ende belohnt.

Regensburg mit starker Serie

In den vergangenen sieben Spielen holte der Aufsteiger fünf Siege sowie ein Unentschieden und verlor nur einmal. Die Bielefelder erzielten in jedem ihrer bislang zehn Auswärtsspiele der Saison jeweils mindestens ein Tor, mussten allerdings zum zweiten Mal in Serie drei Gegentreffer hinnehmen.