Drexler verpasst die Entscheidung

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hätte Kiel die Führung durchaus ausbauen können. Doch Unions Torhüter Daniel Mesenhöler lenkte einen Schuss von Kingley Schindler noch so eben an die Latte, und den Nachschuss brachte der überraschte Drexler nicht mehr aufs Tor (58.).

Und das sollte sich in der Schlussphase rächen. Als Kiels David Kinsombi sich gegen Simon Hedlund im Strafraum nur noch mit einem Foul zu helfen wusste, hatte das Folgen: Rot für den Übeltäter und Elfmeter für die Gäste. Diese Chance ließ sich Sebastian Polter nicht entgehen und verwandelte zum 2:2-Endstand (85.). Es war der elfte Saisontreffer des Mittelstürmers. "Es ging Schlag auf Schlag, wir sind zurückgekommen", sagte Gäste-Keeper Mesenhöler.

Für Union Berlin geht es schon am Freitagabend (26.01.2018) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter, Kiel tritt einen Tag später in Fürth an.