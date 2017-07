Per Foulelfmeter waren die Gäste in Führung gegangen: Dominik Schmidt hatte Lucas Höler im Strafraum zu Fall gebracht, Richard Sukuta-Pasu traf vom Punkt, auch wenn Torwart Kenneth Kronholm noch am Ball war (13.).

Schönes Tor von Klingmann

Nach einem Sandhäuser Freistoß von der rechten Seite kam dann Philipp Klingmann aus halbrechter Position und 25 Metern zum Schuss und traf sehenswert ins linke Eck (35.).

In der Folgezeit bekamen die Kieler immer mehr Spielanteile und eine Reihe klarer Chancen - die sie aber 40 Minuten lang vergaben. Sandhausen kam kaum noch einmal nach vorne, hatte aber in Person von Sukuta-Pasu die Vorentscheidung auf dem Fuß: In der 67. Minute spielte sich der Stürmer sehr gut frei, platzierte den Ball dann aber über das Tor.

Anschluss durch Lewerenz

Erst eine Viertelstunde vor Schluss war Kiel zurück im Spiel: Der eingewechselte Manuel Janzer legte den Ball am Fünfmeterraum perfekt mit der Brust ab, Steven Lewerenz drosch ihn unter die Latte zum Anschlusstreffer.

Danach erhöhte Kiel noch einmal den Druck, hatte immer wieder Gelegenheiten, vor allem durch Ducksch und Janzer, der in der 90. Minute die Latte traf. Als alles schon zu spät schien, wurden die Holsteiner dann aber doch noch für ihre Bemühungen belohnt: In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Ducksch einen Freistoß aus 20 Metern zum Ausgleich.

Beide spielen nun gegen Mitfavoriten

Nun warten schwierige Aufgaben aus dem Favoritenkreis der Liga auf beide Mannschaften. Kiel muss am kommenden Freitag (04.08.17) beim 1. FC Union Berlin antreten, Sandhausen empfängt gleichzeitig den FC Ingolstadt.