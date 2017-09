Johannes Flum (44.) traf in einer ruppigen Partie für die Gäste aus rund zehn Metern zur Führung, nachdem Richard Neudecker die Kieler Abwehr mit einer geschickten Körpertäuschung ins Leere hatte laufen lassen. Patrick Herrmann sah in der 83. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

Hitzige Partie

Vor 11.935 Zuschauern begannen beide Mannschaften munter, zwingende Torchancen blieben aber zunächst aus. Vor allem der von Pauli an Kiel ausgeliehene Marvin Ducksch, der die Torjägerliste in der Liga mit fünf Treffern anführt, blieb in der ersten halben Stunde blass, hatte im Anschluss an das Gegentor aber die Möglichkeit zum Ausgleich (45.+1) auf dem Fuß.

Die Kieler fanden nach dem Wechsel zunächst keine Mittel gegen die aktiveren Hamburger, erst nach rund 60 Minuten wurde Holstein wieder munterer.

Für Holstein Kiel geht es direkt am Freitag schon wieder weiter. Die Nordlichter sind zu Gast beim MSV Duisburg. St. Pauli bekommt es am Samstag im Heimspiel mit Fortuna Düsseldorf zu tun.