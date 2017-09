Benjamin Kessel (l.) gegen Kiels Steven Lewerenz

Der FCK wartet damit in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Nach 1:2 (0:1) in Kiel hat Lautern nach fünf Spieltagen nur zwei Punkte auf dem Konto. Der Druck auf Trainer Norbert Meier steigt. Kiel eroberte mit seinem dritten Sieg in Serie zumindest vorübergehend den dritten Tabellenplatz.