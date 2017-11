Kiel schlägt eiskalt zu

In der Phase, in der die Dresdner dem Ausgleich besonders nah waren, schlugen die Kieler erneut zu. Steven Lewerenz rutschte in einen Schuss von Ducksch (83.) und verwandelte zum 2:0. Und nur fünf Minuten später entschied David Kinsombi mit dem 3:0 die Partie (88.).

Holstein Kiel muss nach der Länderspielpause zum schweren Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Dynamo Dresden empfängt den Tabellenletzten aus Kaiserslautern.