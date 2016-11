1. FC Heidenheim - Karlsruher SC 2:1 (1:1)

Das Team von Trainer Frank Schmidt bezwang am Freitag (04.11.2016) im württembergisch-badischen Duell den Karlsruher SC mit 2:1 (1:1). Dank des ersten Erfolgs nach zuvor drei Partien ohne Dreier schoben sich die Schwaben vorerst auf den zweiten Platz vor.

"Das war ein Kampfspiel. Wir haben den Kampf gut angenommen und uns dadurch den Sieg verdient" , sagte Sieg-Torschütze Sebastian Griesbeck.

KSC geht in Führung

Hiroki Yamada brachte den anfangs dominierenden KSC vor 1. 700 Zuschauern in der Heidenheimer Arena per Kopfball nach einer Ecke verdient in Führung (28. Minute). FCH -Kapitän Marc Schnatterer glich mit einem umstrittenen Foulelfmeter aus (36.). Griesbeck glückte dann mit einem von seinem Bein abgeprallten Ball noch das etwas glückliche 2:1 (82.).

Heidenheim spielt am 13. Spieltag bei Arminia Bielfeld - wieder ein Freitagabendspiel. Der KSC empfängt am Samstag (19.11.16) den SV Sandhausen.