1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 1:1

Torjäger Domi Kumbela hat den Tabellenführer Eintracht Braunschweig vor einer Niederlage bei starken Heidenheimern bewahrt. Der 32-Jährige erzielte den späten Ausgleich beim schmeichelhaften 1:1 (0:1). Die lange enttäuschend spielenden Braunschweiger liegen mit 19 Punkten weiter an der Spitze, Heidenheim ist mit vier Zählern Rückstand Dritter.

"Über die gesamte Spielzeit betrachtet war das ein glücklicher Punkt" , sagte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht nach der Partie. Heidenheims Coach Frank Schmidt haderte mit der Chancenverwertung: "Wenn es nur 1:0 steht, dann weiß man, dass Braunschweig immer ein Tor machen kann. So war es dann leider auch."

Führung durch Kleindienst

Angreifer Tim Kleindienst (27.) erzielte den Führungstreffer für Heidenheim, dabei profitierte der 21-Jährige von einem Schnitzer von Eintracht-Rechtsverteidiger Joseph Baffo. In der Schlussviertelstunde vollendete Kumbela eine der wenigen guten Braunschweiger Angriffe per Kopf (76.). 12.500 Zuschauer in Heidenheim sahen eine lange Zeit ereignisarme Begegnung.

Beide Mannschaften scheuten zunächst das Risiko in der Offensive, besonders Braunschweig blieb in seinen Angriffsbemühungen ungewohnt passiv. Heidenheim erspielte sich jedoch zunehmend ein Übergewicht im Mittelfeld und ging folgerichtig in Führung. Nach dem Seitenwechsel war Heidenheim weiter die spielbestimmende Mannschaft. Pech hatten die Gastgeber, als Abwehrspieler Timo Beermann nur die Latte traf (55.). Später bestrafte Kumbela diese Nachlässigkeit.

Nach der Länderspielpause geht es für die Heidenheimer zu Greuther Fürth. Braunschweig empängt den kriselnden 1. FC Kaiserslautern.