Die Meidericher legten am Samstag (19.08.2017) beim 1. FC Heidenheim ein starkes Comeback hin und siegten verdient mit 2:1. Die Heidenheimer kassierten im fünften Pflichtspiel gegen die Duisburger die erste Pleite.

Robert Glatzel (59.) brachte die Gastgeber in Führung. Praktisch im Gegenzug kamen die Zebras durch Moritz Stoppelkamp (61.) zum Ausgleich. Boris Taschtschy (66.) traf vor 10.200 Zuschauern zum 2:1-Siegtreffer für den MSV. Der FCH hat drei Punkte auf dem Konto, die Duisburger schraubten ihr Punktekonto auf vier Zähler.

Umstrittene Führung für Heidenheim, starke Antwort vom MSV

Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, so blieben Torchancen Mangelware. Keine Mannschaft wollte etwas riskieren, vieles deutete auf eine Nullnummer hin. Glatzel war bei Heidenheims Führungstreffer im Glück, dass der Unparteiische auf Tor entschied, denn der Assistent hatte die Fahne gehoben und auf Abseits entschieden. Der Unparteiische entschied jedoch, dass der Ball für Glatzel vom Gegner kam und damit keine Abseitsposition vorlag.

Die Duisburger protestierten gegen die umstrittene Entscheidung, fanden dann aber im Gegenzug mit dme Ausgleich die passende Antwort. Die beiden Treffer wirkten wie eine Befreiung. Nun riskierten beide Teams mehr, so ergaben sich auch mehr Tormöglichkeiten. Das Spiel gewann deutlich an Qualität, Duisburg brachte den Vorsprung am Ende über die Zeit.