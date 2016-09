1. FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 2:0

Die Heidenheimer gewannen ihr Heimspiel am Samstag (17.09.2016) gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0 und schaffte damit zumindest vorerst den Sprung auf Platz drei. Tim Kleindienst (70.) hatte mit einem abgefälschten Schuss zum 1:0 Glück, Marc Schnatterer (76.) machte nach einem Aussetzer von Düsseldorfs Keeper Michael Rensing mit einem Distanzschuss alles klar.

"Es war wichtig, das 2:0 zu machen. Düsseldorf war stets gefährlich" , sagte FCH-Coach Frank Schmidt. Sein Schützling Schnatterer hatte beim zweiten Versuch aus mehr als 30 Metern Erfolg, nachdem sein erster Schussversuch aus großer Distanz nicht von Erfolg gekrönt war. Heidenheim hat jetzt zehn Punkte auf dem Konto. Die Fortuna ist mit sechs Zählern Tabellenelfter.

Heidenheim clever im Abschluss

Heidenheim, das zuletzt mit einem 2:1-Sieg in Stuttgart überraschte, konnte von seinen vergangenen sieben Heimspielen nur zwei gewinnen (drei Unentschieden, zwei Niederlagen). Die Düsseldorfer kassierten die erste Saisonniederlage. Über weite Strecken neutralisierten sich die beiden Teams, Torchancen blieben Mangelware.

Mehr Risiko nach dem Seitenwechsel

Interessanter wurde die Partie erst im zweiten Durchgang, als beide Mannschaften mehr Risiko eingingen. Aber spielerisch blieb die Partie hinter den Erwartungen zurück. Heidenheim war schließlich cleverer im Torabschluss.

Heidenheim, das nun Anschluss an die Spitzenplätze gefunden hat, tritt am kommenden Dienstag in Sandhausen an. Fortuna Düsseldorf trifft ebenfalls am Dienstag auf den VfL Bochum.