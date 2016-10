Hannover 96 - FC St. Pauli 2:0

Absteiger Hannover 96 kommt damit auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga immer besser voran. Die Niedersachsen gewannen gegen den FC St. Pauli mit 2:0 (0:0) und festigten mit 17 Punkten ihren zweiten Tabellenplatz. "Wir waren geduldig. Es war klar, dass wir irgendwann unsere Chancen bekommen. Und so war es dann ja auch", sagte Trainer Daniel Stendel hinterher. Die seit vier Spielen sieglosen Hamburger bleiben nach ihrem schlechtesten Saisonstart in der 2. Bundesliga im Tabellenkeller.

Kenan Karaman (75.) und Felix Klaus (90.3) erzielten die Tore für die Gastgeber. Schon vor der Halbzeitpause war 96 eigentlich in Führung gegangen: Der Treffer von Iver Fossum wurde aber wegen vermeintlicher Abseitsstellung des Vorbereiters Albornoz nicht anerkannt (32.). Die Fernsehbilder zeigten jedoch, dass der Ball vom Gegner gekommen war.

Nach der Pause war es eine ausgeglichene Partie, die von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war. Die Hamburger brachten über die gesamte Partie hinweg nur gut die Hälfte ihrer Pässe an den eigenen Mann. Karaman erlöste Hannover schließlich mit seinem dritten Saisontor. "So müssen wir weitermachen, wenn wir aufsteigen wollen", blickte der Torschütze nach dem Spiel auf die kommenden Aufgaben.