Felix Klaus erzielt den Treffer des Tages

Vor 49.000 Zuschauern in der ausverkauften WM -Arena am Maschsee war Felix Klaus der Treffer des Tages gelungen. Der Mittelfeldspieler traf in der 40. Minute mit einem verdeckten Flachschuss. Der Ball prallte vom Innenpfosten ins Tor, unhaltbar für VfB-Torhüter Mitch Langerak. Insgesamt ging der Sieg für die Hannoveraner in Ordnung.

Insbesondere in der ersten Hälfte war der Respekt beider Mannschaften voreinander unübersehbar. Das letzte Risiko wurde gescheut, konzentrierte Abwehrarbeit und ein eher bedächtiges Aufbauspiel waren Trumpf. Wenn es allerdings vor einem Tor gefährlich wurde, war daran die Hannoveraner Offensive beteiligt. So strich schon in der 16. Minute ein Kopfball von Niclas Füllkrug knapp am Pfosten vorbei.

Bei Stuttgart kam erst mit der Einwechslung von Daniel Ginczek (51. Minute) mehr Schwung ins Spiel. 120 Sekunden zuvor hatte Langerak sein Team nach einem Freistoß von Klaus bravourös im Spiel gehalten. Danach kam der VfB zu seiner ersten klaren Einschussmöglichkeit, Philipp Tschauner parierte gegen Kapitän Christian Gentner (57.).

Beiden Teams reicht ein Punkt zum Aufstieg

Von Wolf immer wieder mit rudernden Armbewegungen nach vorne getrieben, gingen die Stuttgarter in der Folgezeit höheres Risiko. Hannover machte die Räume eng und stand defensiv meist sicher. Harnik vergab in der Schlussphase (85.) die große Chance zur Entscheidung, als er nach sehenswerter Vorarbeit von Prib nur den Pfosten traf.

Je nachdem wie sich Braunschweig am letzten Spieltag am kommenden Samstag gegen Karlsruhe schlägt, könnte Hannover gegen Sandhausen sogar eine knappe Niederlage zum Aufstieg reichen, ein Punkt garantiert die Bundesliga-Rückkehr. Gleiches gilt für den VfB , der den Vorletzten Würzburger Kickers empfängt.

