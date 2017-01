Die Niedersachsen gewannen am Montagabend (30.01.2017) bei Fritz-Walter-Wetter gegen den 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0). Die Niedersachsen zogen dadurch wegen des besseren Torverhältnisses an den Aufstiegs-Konkurrenten VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig vorbei auf den ersten Platz. Der überragende Uffe Bech erzielte in der 49. Minute das Tor des Tages.

Meier: "Hätten einen Punkt verdient gehabt"

"Das war eine Willensleistung am Ende" , urteilte Hannovers Trainer Daniel Stendel nach dem Abpfiff. Kollege Norbert Meier, der als Nachfolger des zurückgetretenen Tayfun Korkut sein Pflichtspiel-Debüt beim FCK gab, trauerte vor allem den eigenen Torchancen nach: "Einen Punkt hätten wir bestimmt verdient gehabt. Es war eigentlich ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns."

96 seit neun Spielen ungeschlagen

In der von Tempo und Leidenschaft, aber nicht von Klasse bestimmten Partie setzte Hannover seine Erfolgsserie fort und ist nun seit neun Spielen ungeschlagen. Allerdings taten sich die Niedersachsen gegen mutige Rote Teufel sehr schwer. Die beste Gelegenheit für die Gastgeber im ersten Durchgang resultierte aus einem Missgeschick der Lauterer. Nach einer Flanke wäre FCK-Verteidiger Robin Koch per Kopf fast ein Eigentor unterlaufen (22.).

Die Pfälzer spürten die Verunsicherung der Hannoveraner und wurden nach abwartender Haltung in der Anfangsphase schnell kesser. Die beste Chance vergab Osayamen Osawe per Kopf (19.).

Lattentreffer von Moritz

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hannoveraner etwas stärker und gingen schnell in Führung. Nach feinem Zuspiel von Marvin Bakalorz traf Bech zur Führung. Fast im Gegenzug wäre dem FCK der Ausgleich gelungen: Christoph Moritz hämmerte einen Distanzschuss ans Lattenkreuz. Kaiserslautern drängte weiter auf den Ausgleich, agierte aber vor dem Tor zu hektisch und unpräzise. So brachte Hannover den knappen Vorsprung letztlich über die Zeit.

Schon am Freitag (03.02.2017) müssen die Niedersachsen die Tabellenführung bei der Spielvereinigung Greuther Fürth verteidigen. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt dann zeitgleich die Würzburger Kickers auf dem Betzenberg.