Im Spiel der beiden Aufstiegskandidaten gewann Hannover mit 1:0 (1:0) und bleibt bis mindestens Montag Tabellenführer. Dann könnte der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen Bielefeld wieder vorbeiziehen.

Andre Breitenreiter war nach dem ersten Derby-Sieg der 96er seit 19 Jahren hochzufrieden. "Das ist das schöneste Ostergeschenk, das wir uns selbst machen konnten" , sagte Hannovers Trainer: "Wir haben ein klasse Spiel gemacht und verdient gewonnen." Sein Gegenüber ärgerte sich. "Eine Derby-Niederlage tut erst mal weh, aber wir haben uns mutig präsentiert und können erhobenen Hauptes nach Hause fahren" , sagte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht

Füllkrug wird zu Hannovers Held

Eine Standardsituation brachte Hannover den Sieg im prestigeträchtigen Derby. Nach einer Ecke von Edgar Prib stieg Niclas Füllkrug am höchsten und köpfte mustergültig ein (32.). Wenig später hatte Hannover Glück, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann einen Ellbogenschlag von Martin Harnik gegen Julius Biada im Strafraum nicht ahndete (36.).

Marvin Bakalorz (Hannover/links) im Zweikampf mit Quirin Moll (Braunschweig)

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Bemühungen und attackierten früher, Torchancen blieben aber Mangelware. Den heimstarken Hannoveranern boten sich so immer wieder Räume für gefährliche Konter.

Ausschreitungen von Braunschweiger Fans

Vor dem Anpfiff war es wie befürchtet zu Auseinandersetzungen gekommen. Gäste-Fans hatten sich nach Darstellung der Polizei im Bereich Süd/Südwest unkontrollierten Zugang zum ausverkauften Stadion verschafft und wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nach eigenen Angaben hatten die Beamten die Lage unter Kontrolle.

Um die rivalisierenden Fan-Gruppen zu trennen und eine Pufferzone einzurichten, war die Kapazität des Stadions um 6.300 auf 42.700 Plätze reduziert worden. Unter dem Eindruck des Sprengstoff-Anschlags auf die Mannschaft von Borussia Dortmund waren zudem keine Rucksäcke und größeren Taschen erlaubt, die Polizei-Präsenz wurde erhöht.

Beide nun gegen Abstiegskandidaten

Martin Harnik (Hannover 96/links) und Ken Reichel (Eintracht Braunschweig)

Beide Mannschaften spielen nun gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich: Hannover tritt am kommenden Samstag (22.04.2017, 13 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue an, während Eintracht Braunschweig am Tag darauf um 13:30 den VfL Bochum empfängt.

Stand: 15.04.2017, 15:43