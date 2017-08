Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt stoppte damit drei Tage nach dem Rauswurf von Trainer Maik Walpurgis seine Talfahrt und fuhr den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Die Mannschaft gewann im ersten Spiel unter Interimscoach Stefan Leitl 1:0 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Das Tor des Tages erzielte Sonny Kittel in der 55. Spielminute. Kurz darauf sah der Fürther Debütant Matti Langer die Gelb-Rote Karte (58.). "Wir wollten die Grundtugenden auf den Platz bringen und als Mannschaft auftreten. Im eigenen Sechzehner haben wir endlich wieder erfolgreich verteidigt und das ist der Schlüssel für eine gute Saison. Den Grundstein haben wir heute gelegt," sagte FCI-Kapitän Marvin Matip.

Beiden Mannschaften war die Verunsicherung nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen anzumerken. Schiedsrichter Manuel Gräfe, der in der vergangenen Woche mit seiner Kritik am Schiedsrichterwesen für Schlagzeilen gesorgt hatte, erlebte dementsprechend eine ruhige erste Halbzeit. Gefährliche Torchancen gab es nicht, stattdessen agierten beide Seiten defensiv und spielten viele Fehlpässe. Nach dem Seitenwechsel wurden die Schanzer, die am Vormittag in Angelo Vier einen neuen Sportdirektor vorgestellt hatten, vor 8.655 Zuschauern stärker und belohnten sich mit dem Führungstreffer. "Das war ein perfekter Einstand für mich", so Vier. Ingolstadt hatte daraufhin keine Probleme, die Führung gegen dezimierte Kleeblätter zu verwalten. Ingolstadt steht nach den ersten Punkten der Saison auf Rang 14, für Fürth wird die Situation immer bedrohlicher. Auch nach vier Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Janos Radoki punktloser Letzter.