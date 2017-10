Nach zuletzt drei Niederlagen gewannen die Fürther im 1000. Zweitligaspiel der Klubgeschichte zu Hause gegen Erzgebirge Aue 2:1 (1:0). In der Tabelle kletterten die Kleeblätter am 1. FC Kaiserslautern vorbei auf Platz 17.

Die Treffer der vor 9510 Zuschauern überlegenen Kleeblätter erzielten Khaled Narey (40.) und Daniel Steininger (87.). Eine Unachtsamkeit in der Defensive, die Albert Bunjaku (78.) zum Ausgleichtstor für Aue nutzte, verdarb den Hausherren beinahe Sieg im Jubiläumsspiel.

Aue zu defensiv

Fürth war von Beginn an aktiver und zweikampfstärker, die Halbzeitführung ging daher absolut in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel setzte Fürth verstärkt auf Ballkontrolle, die bis dahin defensiven Auer mussten nun mehr Risiko eingehen und offensiv verstärkt attackieren. Der Ausgleichstreffer fiel dennoch etwas überraschend. Steininger korrigierte das Ergebnis mit einem Seitfallzieher in den Winkel.

Auf Fürth wartet am nächsten Spieltag eine schwere Auswärtshürde, es geht zu Union Berlin. Aue muss daheim gegen Regensburg ran.