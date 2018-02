Die Franken gewannen am Sonntag (11.02.2018) mit 1:0 (1:0) und rückten von einem direkten Abstiegsplatz auf den 16. Tabellenplatz vor. Lukas Gugganig traf in der 39. Minute vor 10.390 Zuschauern im Fürther Ronhof. Der Österreicher verwertete einen Abpraller nach einem Freistoß von Maximilian Wittek an den Pfosten. Die Fürther holten 20 ihrer 23 Punkte im eigenen Stadion.

"Es ist ein gutes Gefühl, und es war ein hart umkämpfter Sieg" , sagte Torschütze Gugganig bei "Sky": "Es war vor allem wichtig, mal in Führung zu gehen, in den Anfangsminuten haben wir Riesenglück gehabt."