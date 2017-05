Der Brasilianer Yann Rolim erzielte am 32. Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga kurz vor Spielende mit einem sehenswerten Distanzschuss das Tor zum 1:0 (0:0) für die Badener. Die Fürther verpassten den Sprung auf Platz fünf.

"Schäme mich in Grund und Boden"

"Für diese Leistung schäme ich mich in Grund und Boden" , sagte Fürths enttäuschter Trainer Janos Radoki nach der Partie.

Sein Kollege Marc-Patrick Meister war deutlich zufriedener: "Das war kämpferisch stark und sehr engagiert. Wir haben lange dafür geschuftet, das ist richtig cool."

Abgeschlagener Tabellenletzter

Der KSC bleibt auch nach dem fünften Saisonsieg abgeschlagener Tabellenletzter. Die Gäste bewiesen Moral.

Vor dem Happy End mit dem späten Siegtor hatte Oskar Zawada bereits in der 6. Minute Pech mit einem Kopfball an die Latte. Die Fürther boten eine insgesamt enttäuschende Angriffsleistung.

