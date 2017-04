Fürth spielbestimmend

Beide Mannschaften suchten vor 8.035 Zuschauern sofort den Weg nach vorne, die erste Möglichkeit hatten die zuletzt dreimal in Folge siegreichen Gäste. Nach einer Hereingabe von Ken Reichel verfehlte Domi Kumbela das Fürther Tor nur knapp (12.). Fürth war zwar in der Folge die spielbestimmende Mannschaft, Braunschweig blieb aber gefährlich. Kumbela vergab auch seine zweite Möglichkeit (33.).

Die beste Chance vor der Pause zur Führung hatten die Gastgeber. Nach einem Foul von Reichel am starken Khaled Narey scheiterte Gießelmann beim Elfmeter aber an Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic.

Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Teams zunächst im Mittelfeld und gingen nicht das letzte Risiko ein. Große Chancen blieben daher Mangelware. "Wir hatten uns auf ein sehr schwieriges Spiel eingestellt und wollten nicht unbedingt den offenen Schlagabtausch anbieten" , sagte Lieberknecht. "Fürth hatte mehr Ballbesitz, trotzdem war ein Sieg für uns drin. Das wäre aber des Guten wohl zu viel gewesen."

Braunschweig spielt am kommenden Montag im eigenen Stadion gegen Dynamo Dresden. Ein wichtiges Spiel im Kampf um den Aufstieg. Fürth tritt bereits am Samstag in Kaiserslautern an.