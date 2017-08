Bielefeld brachte am Sonntag (06.08.2017) ein 2:1 (2:0) bei Greuther Fürth über die Zeit und steht mit sechs Punkten vorerst auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Liga. Keanu Staude (38. Minute) hatte die Arminia nach einem Konter und einer Flanke von Fabian Klos in Führung geköpft. Nach einem ungeschickten Foul von Serdar Dursun an Staude erhöhte Klos per Foulelfmeter (42.). Der Anschlusstreffer durch einen satten Linksschuss von Nik Omladic (72.) brachte Fürth noch einmal etwas Schwung, für einen Ausgleichstreffer waren die Gastgeber aber zu harmlos.

"Wir sind unglaublich glücklich", sagte Bielefelds Trainer Jeff Saibene. "Wir sind sehr souverän aufgetreten und haben mutig verteidigt. Wir haben vieles richtig gemacht."

Doppelchance für Gjasula

Vor 9.070 Zuschauern hatten die Bielefelder gleich zu Beginn eine Schrecksekunde zu überstehen, als Fürths Sebastian Ernst (3.) aus kurzer Distanz zum Abschluss kam und den Ball nur knapp neben das Tor setzte. Es war ein Weckruf, den die Arminia für eine bessere Phase mit mehr Spielanteilen bis etwa zur 20 Minute nutzte. Mitte des ersten Durchgangs kippte das Kräfteverhältnis allerdings wieder zugunsten der Gastgeber, die durch Jürgen Gjasula (30./34.) gleich zweimal gefährlich in den Strafraum kamen.