Darmstadt rutscht ab

Nach dem fünften Sieg in Folge bleibt Fortuna Düsseldorf klarer Tabellenführer in der 2. Bundesliga - Darmstadt rutscht weiter ab. 98 ist jetzt im Mittelfeld angekommen.

Fortuna Düsseldorf empfängt am Dienstag (24.10.) zunächst im DFB-Pokal den großen Nachbarn Borussia Mönchengladbach. In der Liga geht es am Montag (30.10.) beim VfL Bochum weiter. Darmstadt 98 erwartet den starken Aufsteiger Holstein Kiel.