Özkan Yildirim war der gefeierte Spieler in Düsseldorf. Der eingewechselte Fortuna-Spieler traf in der Schlussminute zum 2:2-Endstand und belohnte die Düsseldorfer für eine leidenschaftliche Aufholjagd in der Schlussphase.

Union lässt wieder Punkte liegen

Union Berlin gab dagegen im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen sicher geglaubten Sieg aus den Händen und ließ erneut Punkte liegen. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wähnten sich die Eisernen in Düsseldorf dank einer 2:0-Führung bereits auf der Siegerstraße. Philipp Hosiner (15. Minute) und Kenny Prince Redondo (54.) trafen zur 2:0-Führung. Doch dem Berliner Damir Kreilach unterlief ein Eigentor (80.). In der Schlussminute gelang Yildirim noch der verdiente Ausgleich.

Union-Trainer Jens Keller hatte für die Trendwende sein System von 4-2-3-1 auf 4-4-2 umgestellt und Hosiner neben Torjäger Sebastian Polter als zweiten Stürmer aufgeboten. Das zahlte sich bereits nach einer Viertelstunde aus, als Hosiner sträflich alleine gelassen von der Düsseldorfer Abwehr aus zehn Metern zum 1:0 einschieben konnte. Der frühe Rückstand war für die Gastgeber jedoch ein Weckruf, Kapitän Oliver Fink (29.) und Stürmer Rouwen Hennings konnten jedoch ihre guten Torchancen in der ersten Halbzeit nicht verwerten.

Düsseldorf belohnt sich selbst

Im zweiten Spielabschnitt unterlief Fortuna-Verteidiger Kevin Akpoguma ein haarsträubender Fehler, den Redondo zum 2:0 für die Gäste nutzte. Düsseldorf wagte danach noch etwas mehr nach vorne und wurde am Ende belohnt.

Die Düsseldorfer müssen nach dem neunten Spiel in Folge ohne Heimsieg trotz der erfolgreichen Aufholjagd den Blick weiter nach unten richten.

Thema in: Sport am Sonntag, Deutschlandfunk, Sonntag, 09.04.17, 19:10 Uhr.

nch/sid/dpa | Stand: 09.04.2017, 15:20