Fortuna Düsseldorf setzte sich am letzten Spieltag der 2. Liga mit 1:0 (1:0) gegen Erzgebirge Aue durch. Für die Rheinländer endete trotz des Siegtreffers von Christian Gartner (39.) eine enttäuschende Saison, in der es zuvor am 21. Oktober 2016 beim 4:0 gegen Bielefeld den letzten Erfolg vor eigenem Publikum gegeben hatte. Die Zukunft von Trainer Friedhelm Funkel ist ungewiss, am Ende reichte es zu 42 Punkten.

Aue durfte sich trotz der Niederlage freuen, denn nachdem Coach Domenico Tedesco im März die Verantwortung bei den Sachsen übernahm, ging es stetig nach oben. Der Aufsteiger (39 Punkte) kletterte vom letzten Platz immerhin deutlich nach vorne auf den 14. Rang, profitierte am letzten Spieltag aber auch von den Ergebnissen der Konkurrenten.