Fünf Tage vor dem Spitzenspiel bei Holstein Kiel steckt Verfolger Fortuna Düsseldorf endgültig in der Krise. Die seit fünf Pflichtspielen sieglosen Rheinländer unterlagen am Montagabend (27.11.2017) Dynamo Dresden nach völlig verpatztem Beginn mit 1:3 (1:3) und verpassten durch die erste Heimniederlage seit fast acht Monaten die Rückkehr an die Tabellenspitze. Die Dresdner hingegen feierten nach fünf Spielen ohne Punkte-Dreier den Anschluss an die rettenden Plätze.

0:3 nach zehn Minuten

Marco Hartmann (4. Minute), Lucas Röser (6.) und Haris Duljevic (10.) erzielten die Treffer für die Gäste. Benito Raman (31.) traf für Fortuna. Die Dresdner, die nach der Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern auf vier Positionen verändert antraten, erwischten somit einen Start nach Maß und brachten die Gastgeber mit den drei schnellen Treffern in den ersten zehn Minuten völlig aus dem Konzept. Zunächst traf Hartmann per Kopf nach Ecke. Nur zwei Minuten später erzielte Röser von der Strafraumgrenze das 2:0, ehe Duljevic eine sehenswerter Treffer aus halblinker Position gelang.

Die Gastgeber fingen sich aber und kamen durch Takashi Usami kurz darauf zu einem Lattentreffer. Raman nutzte nach einer halben Stunde einen Fehler von Paul Seguin und traf zum 1:3. In der sehenswerten und abwechslungsreichen Partie bemühten sich die Düsseldorfer um die Aufholjagd á la Schalke in Dortmund, doch die besseren Chancen hatten die Gäste, die wie in der vergangenen Saison beim 3:0-Erfolg zu einem verdienten Sieg kamen.