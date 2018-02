Philipp Förster gelang nach einer schönen Sandhäuser Kombination kurz nach der Pause nur noch das Anschlusstor (48.). Sandhausen hatte große Mühe, dagegenzuhalten. Der SVS verlor viele Zweikämpfe und geriet immer wieder in Bedrängnis.

Beide Teams nun gegen Abstiegskandidaten

Für den 1. FC Union war es erst der zweite Sieg in den vergangenen elf Spielen (drei Unentschieden und sechs Niederlagen). Die jüngste Serie hatte eigentlich für die Gäste gesprochen, doch die kassierten die zweite Niederlage in den vergangenen acht Partien (vier Siege und zwei Unentschieden).

Beide Klubs spielen nun gegen Abstiegskandidaten: Der 1. FC Union tritt am Freitag (02.03.2018, 18:30 Uhr) beim 1. FC Kaiserlautern an, während Sandhausen am Samstag (03.03.2018, 13:00 Uhr) den FC erzgebirge Aue empfängt.