Es war die fünfte sieglose Partie für St. Pauli in Serie, die Spitzenteams sind schon ein Stück weit enteilt. "Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis", sagte Stürmer Sami Allagui, den vor allem der Auftritt in der Anfangsphase ärgerte: "Am Ende hätten wir das Spiel trotzdem gewinnen können."

Doppelwechsel bringt die Wende

In einer wilden ersten Hälfte dominierten zunächst die Gäste und gingen per Doppelschlag von Marco Grüttner (21.) und Sargis Adamyan (24.) verdient mit 2:0 in Führung. Erst ein Doppelwechsel von Trainer Olaf Janßen in der 35. Spielminute weckte die Mannschaft auf. Zunächst traf Kapitän Lasse Sobiech mit einem technisch anspruchsvollen Linksschuss (40.), dann legte Sami Allagui aus nicht geahndeter klarer Abseitsposition per Kopf nach (45.).