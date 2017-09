Das Team von Trainer Olaf Janßen unterlag dem Erstliga-Absteiger am sechsten Spieltag mit 0:4 (0:4) und verlor vorerst den Kontakt zur Tabellenspitze. Die Schanzer verschafften sich derweil mit ihrem zweiten Saisonsieg etwas Luft im Tabellenkeller.

Sonny Kittel bescherte den Gästen vor 29.380 Zuschauern im Millerntor-Stadion mit einem Freistoßtreffer einen Blitzstart (6.). Der ehemalige Nationalspieler Christian Träsch (33.) sowie Dario Lezcano (40.) und erneut Kittel (45.) entschieden das Spiel noch vor der Pause.

Kittel mit Präzisionsarbeit zur Führung