VfL mit dem besseren Start

Bochum erwischte den besseren Start, ließ aber schnell nach. St. Pauli sorgte immer wieder per Standardsituationen für Gefahr. Sobiech hatte vor der Pause gleich zweimal die Chance zu seinem zweiten Treffer, scheiterte aber per Kopf an Felix Dornebusch (39.) und an der Latte (40.). Nach der Pause drängte der VfL, doch St. Pauli stand bis zum Anschlusstreffer sicher.

Nach der Winterpause tritt der FC St. Pauli am Donnerstag (25.01.2018) bei Dynamo Dresden an. Der VfL Bochum empfängt zwei Tage früher den MSV Duisburg.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Montag, 18.12.17, 22.50 Uhr