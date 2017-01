Die Dresdner setzten sich beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 (1:0) durch. Philip Heise (31.) und Erich Berko (46.) erzielten die Treffer für die Sachsen, die nun bereits 30 Punkte auf dem Konto und sich damit ganz nahe an die Aufstiegsränge herangeschoben haben. Der 1. FC Nürnberg steckt mit 25 Zählern dagegen im Tabellenmittelfeld fest.

Nürnberg findet spät ins Spiel

Nürnberg war in einer umkämpften Partie erst in der zweiten Hälfte richtig präsent. In der 71. Minute machte Lukas Mühl mit seinem Abstaubertor die Partie wieder spannend. Zuvor hatte Dresdens Torwart Schwäbe einen Schuss nicht richtig klären können. Mehr als dieser Treffer war für die Franken allerdings nicht drin.

Dynamo Dresden erwartet am nächsten Spieltag Union Berlin (Sonntag). Der 1. FC Nürnberg ist bereits am Samstag zu Gast beim 1. FC Heidenheim.

sid/dpa | Stand: 29.01.2017, 15:15