Bredlow verhindert höheren Rückstand

Und diese zeigte Wirkung: Der FCN agierte in der Folge völlig verunsichert, Torwart Fabian Bredlow verhinderte einen höheren Rückstand. Doch die Pause tat Nürnberg gut, direkt nach dem Seitenwechsel erzielte Salli per Kopf sein erstes Saisontor. Fast hätte er sein zweites folgen lassen, doch Penkte reagierte in der 60. Minute stark. "Es war ein turbulentes Spiel, das wünscht man sich als Trainer nicht", sagte Köllner. "Dass wir zweimal einen Rückstand aufgeholt haben, ist ein gutes Zeichen."