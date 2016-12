1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1 (0:0)

Die Franken setzten sich am Montagabend (19.12.16) dank eines Last-Minute-Tores von Guido Burgstaller mit 2:1 (0:0) durch. Hanno Behrens war das 1:0 gelungen (61. Minute), Jacques Zoua glich aus (78.). In der 90. Minute sorgte Torjäger Burgstaller für das Franken-Happy-End.

"Wir sind glücklich. Wir haben jetzt nach dem Fehlstart noch eine gute Hinrunde gespielt und gehen entspannt in die Winterpause" , sagte nach der Partie FCN-Trainer Alois Schwarz. FCK-Trainer Tayfun Korkut haderte: "Wir waren am Schluss eigentlich am Drücker und kassieren dann dieses blöde Ding. Bitter für uns."

Während der "Club" die Hinrunde mit 25 Punkten auf Platz neun beendete, kassierten die Lauterer nach sieben Partien und zuletzt drei torlosen Unentschieden wieder einen Niederlage. Mit 19 Zählern haben die Pfälzer auf Rang 13 nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Schwache erste Hälfte

Die 24.406 Zuschauer sahen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in der ersten Hälfte nur wenig Erwärmendes. Erst nach dem Kopfballtreffer von Behrens nach einer Ecke - dem 14. Nürnberger Treffer infolge einer Standardsituation - nahm die Partie deutlich an Fahrt auf. Die lange auf Konter ausgerichteten Gäste aus der Pfalz kamen ebenfalls nach einer Ecke zum Ausgleich. Danach streiften beide Teams ihre taktischen Fesseln ab und setzten alles auf Sieg.

Nürnberg stellte vor 24 406 Zuschauern einen Rekord ein: Das Team erzielte im 38. Zweitligaspiel nacheinander mindestens ein Tor und zog in dieser Bestenliste mit Wattenscheid 09 (1987-88) gleich.